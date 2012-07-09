Доработка Оpencart

Добрый день, уважаемые фрилансеры, мне срочно нужна ваша помощь, естественно за умеренную плату, а именно:

1. Был очень неответственный работник, начал делать сайт резиновым и на этом пропал, нужно в срочном порядке доработать его косяки, а именно смотрите тексты ушли наверх, левое меню и сайд бар справа вниз, нужно исправить эту ситуацию

2. сделать верхнее меню всплывающим, туда категории и всплывающие подкатегории

3. на главное странице сделать красивый вывод категорий сайта с подкатегориями

4. ниже поставить карусель производителей

5. из шапки спустить корзину в сайд бар справа изменив фото корзины

6. в шапку поставить анимацию из трех фото, которые будут ссылками на свои категории товаров

7. изменить лого сайта, сделав его резиновым наверное, так как анимация наверное не сможет изменяться, в общем вот этот нюанс оставлю на ваше усмотрение

От Вас жду цен по пунктам, и сроки. Нужно делать срочно. С Уважением, Азалия!