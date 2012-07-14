Сделали сайт, проверила его на ошибки, вот что показало.....Ввведите мой сайт http://films-house.ru/ сюда http://www.validome.org/lang/ru . Сайт постоянно тормозит, вылетает часто ошибка 503.Кто может исправить ошибки в коде, что все работало на ура?Сколько по стоимости ...
Сделать форму записи на прием
Нужно сделать форму записи на прием. Пример см. в приложении. Посетитель выбирает дату и вбивает другие данные, все это уходит на почту.
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