Сделать форму записи на прием

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен12 заявок213 просмотров

Нужно сделать форму записи на прием. Пример см. в приложении. Посетитель выбирает дату и вбивает другие данные, все это уходит на почту.

Жду сроки и цену

13 лет назад
Olimp
45 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

6ect
Олег 
34 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$15
1 день
Работа была сделана на отлично. Олег сделал все что требовалось по ТЗ, все правки и доработки сделал оперативно.
Отличный заказчик, оплачено мгновенно. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

6ect
Олег 
34 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад