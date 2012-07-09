Доделать парсер

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Закрыт4 заявки124 просмотра

Нужно доделать парсер. Парсер практически готов - но порсит не все категории сайта. Тоесть первоначально не проверил все категории. Парсер написан на php. Сайт http://www.olx.ru/

PHP
13 лет назад
moder77
Олег 
43 года
13 лет в сервисе
Был
16 дней назад
22 отзыва(-1)

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Нет заявок фрилансеров