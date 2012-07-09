Скрипт на python. Приватно для smant

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка108 просмотров

Необходимо объединить данные из нескольких текстовых файлов и создать новые файлы в заданной директории. Подробности в личке

Python
13 лет назад
korodron
Иван 
32 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

smant
Антон 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$30
1 день
Довольно сложный скрипт с программной точки зрения был сделан за кратчайшие строки. Работаем:)
Уже третим проект с заказчиком - никаких нареканий!

Заявки фрилансеров

smant
Антон 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад