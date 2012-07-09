Техническое задание на доработку сайта www.decorclay.ru 1. Изменить состав главной страницы (по-другому расположить основные блоки). 2. Установить счетчик просмотров,посетителей, зарегистрированных и незарегистрированных (код счетчика имеется). 3. Настроить способы доставки – при оформлении заказа ...
Скрипт публикации по форумам доделать / переделать
Есть php скрипт постинга по форумам, работает медленно, не коректно и пробивает мало форумов, нужен хороший php програмист сумеющий довести его до ума.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $20Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Задача простая: требуется сделать две flash-ки для вещания в программе XSplit (www.xsplit.com). Есть готовая к использованию (полностью отрисованная) графика флеша, а также подробное описание, что и как должно работать. Ждём программиста ...Закрыт13 лет назад
необходимо сделать вывод фото к рекомендуемым товарам в интернет магазине, движок shopcms . Cсылка http://www.dostavimtelefon.ru/index.php?productID=4 (там жмем на вкладку "Рекомендуемые аксессуары" и видим, что они выводятся просто текстом, а надо, чтобы с фотками.) ...Завершен13 лет назад
- $250
Бюджет оценивается в 4500 рублей. Нужно ускорить загрузку всего сайта. Нужно сделать так, чтобы скорость загрузки страницы, содержащей много картинок и ссылок, не превышала 0,5 секунды. Например, это страницы: ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть тест, методика обработки и результаты - http://www.ucheba.ru/prof-article/9386.html Нужно все это собрать в тест-онлайн и вставить в вордпресс. Т.е. должно получиться онлайн-тестирование с выдачей результатов по итогам заполнения. ...Завершен13 лет назад
Требуется простенький проект: С сайта №1 на базе CMS Wordpress - берутся последние записи и выводятся на другом сайте №2 посредством следующего кода: На сайте №2 размещается код: ...Завершен13 лет назад
- $50
Есть сайт http://www.nedvizhimost-spain.ru/ он не доделаный есть нектороые работы по нему, нужно доделать листинг, css немного, еще в админке пару багов устранить, и еще по мелочиЗавершен13 лет назад
Добрый день ! Необходимо разработать форму отправки письма на почту. Требования: Аккуратно, Под стиль сайта. + капча. + желательно эффект пропадания формы после отправки на jquery. Сама форма в ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Требуется доделать парсер, который готов на 90%. Парсер делает одно действие - проверяет на определённой странице введенный код на правильность. Проблема в том, что осталось только придумать и реализовать обработку маленького стороннего JS кода, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуется скрипт чата для общения 1 на 1, администратора сайта с зарегистрированным юзером. Дизайн готов - ничего сложного - одно окно + счётчик времени текущего чата.Веб-программирование10 заявокЗакрыт13 лет назад