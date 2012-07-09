Требуется доделать парсер, который готов на 90%. Парсер делает одно действие - проверяет на определённой странице введенный код на правильность.

Проблема в том, что осталось только придумать и реализовать обработку маленького стороннего JS кода, который нужен для финального субмита формы. Возможно потребуется установить эмулятор/отладчик для обработчки JS на сервере и с него подтянуть результат.

Срок работы - чем быстрее - тем лучше, за спешность выполнения задания добавим бонус к оплате.

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