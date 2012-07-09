PHP-чат

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок171 просмотр

Требуется скрипт чата для общения 1 на 1, администратора сайта с зарегистрированным юзером.

Дизайн готов - ничего сложного - одно окно + счётчик времени текущего чата.

PHP
13 лет назад
troidesigns
Тим Шан 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров