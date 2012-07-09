Доработать плагин на Вордпресс

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки154 просмотра

Есть рабочий плагин, сделанный на заказ. Программер пропал, а нужно его обновить.

Ищу человека хорошо разбирающегося в wordpress, чужих скриптах на php, js, mysql, css.

В принципе исправления не большие. Самое сложное на мой взгляд будет сделать xml карту страниц, создаваемых этим плагином.

Обязательные условия для программера:

-наличие скайпа и почты,

-быть всегда (не реже раза в день и 5 раз в неделю) онлайн

-наличие положительных отзывов

-высокая скорость выполнения заказов

-оплата по результату на вебмани.

Все точные детали и сам плагин будет выслан исполнителю. Если с работой хорошо справитесь будут дополнительные работы по тому же плагину

CSSJavaScriptMySQLPHPWordPress
13 лет назад
cubix
42 года
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

denkolmychenko
Ден 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
20 отзывов(-3)
13 лет назад
$70
3 дня

Заявки фрилансеров

denkolmychenko
Ден 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
20 отзывов(-3)
13 лет назад