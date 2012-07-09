Изменить ссылки

Здравствуйте есть верхнее меню на флеше (http://krepost16.ru) где не правильно стоят ссылки

Сейчас sertifikati/

Надо /sertifikati/

И это все, что надо сделать. В каком то из архивом меню. За работу думаю больше 200рублей стыдно просить.