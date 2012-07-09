Изменить ссылки

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$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка127 просмотров

Здравствуйте есть верхнее меню на флеше (http://krepost16.ru) где не правильно стоят ссылки

Сейчас sertifikati/

Надо /sertifikati/

И это все, что надо сделать. В каком то из архивом меню. За работу думаю больше 200рублей стыдно просить.

13 лет назад
Heelloo
Руслан 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

zuart
Артем 
43 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Быстро, оперативно. Спасибо.
Отличный заказчик. Задача поставлена понятно и точно.

Заявки фрилансеров

zuart
Артем 
43 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад