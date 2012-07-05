Web:
Разработка и создание сайтов. Верстка и переверстка макетов. Внедрение шаблонов в CMS-ки.
Специализированное профессиональное создание сайтов на системе NetCat.
Продвижение сайтов в поисковых системах.
Системное администрирование:
Аудит и поддержка офисов и частных пользователей ПК (удаленно, в аварийных ситуациях выезд).
Подбор комплектующих, сборка, установка, настройка ПК.
Проектирование и реализация сетевых комплексов.
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Портфолио
- Сайт компании по строительству деревянных домов221 просмотр
- Игровой портал "Фрагория" - европейский сайт662 просмотра
- Сайт Таможенного брокера Континент287 просмотров
- Сайт Онлайн проекта Фрагория233 просмотра
- Сайт Официального Дилера Volkswagen282 просмотра
- Сайт Международного Делового Центра251 просмотр
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
11 лет назад
Молодец, в кратчайшие сроки разобрался с проблемой. Рекомендую!
Ответный отзыв
Задачи ставит предельно точно и ясно - рекомендую
$30
10 баллов
11 лет назад
Работа выполнена быстро и качественно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Елена всегда была на связи и потрясающе спокойно отнеслась к уточнениям для довольно пустякового задания. Не всякий так сумеет работать с исполнителем - одни положительные эмоции.
$5
10 баллов
11 лет назад
Быстро, оперативно. Спасибо.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Задача поставлена понятно и точно.
$100
10 баллов
11 лет назад
Артем из тех разработчиков, которых тяжело найти. Он сочетает в себе высокий профессионализм, ответственность, креативный подход к решению поставленной задачи. Все было выполнено в кратчайшие сроки, с соблюдением всех требований и пожеланий. Очень надеюсь на продожение нашего сотрудничества в будущем.
Ответный отзыв
Отличный Заказчик - все по сути, точно от и до в ТЗ. Один из тех, с кем приятно иметь дело. Отличительная черта - всегда готов к диалогу на предмет уточнений/предложений/вопросов - легко было работать с человеком. Надеюсь, что будем сотрудничать в перспективе.
$3
10 баллов
13 лет назад
Мне всегда нравится работать с профессионалами. Артем подтвердил что он профи. "На берегу" обсудили все детали, что и как будет нужно. Работа не самая сложная, но все было сделано так как договаривались, быстро и удобно. Большое спасибо за помощь. Буду ещё обращаться для работы с движком NetCat.
Ответный отзыв
Работать в удовольствие. Оперативное уточнение деталей и главное - человек ЗНАЕТ, чего хочет, работать легко и приятно!