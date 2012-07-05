Мне всегда нравится работать с профессионалами. Артем подтвердил что он профи. "На берегу" обсудили все детали, что и как будет нужно. Работа не самая сложная, но все было сделано так как договаривались, быстро и удобно. Большое спасибо за помощь. Буду ещё обращаться для работы с движком NetCat.