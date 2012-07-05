zuart

Артем zuart

 
41 годРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Web:

Разработка и создание сайтов. Верстка и переверстка макетов. Внедрение шаблонов в CMS-ки.

Специализированное профессиональное создание сайтов на системе NetCat.

Продвижение сайтов в поисковых системах.

Системное администрирование:

Аудит и поддержка офисов и частных пользователей ПК (удаленно, в аварийных ситуациях выезд).

Подбор комплектующих, сборка, установка, настройка ПК.

Проектирование и реализация сетевых комплексов.

NetCat
Отзывы заказчиков
dmjass
45 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Проблема запуска PHP скрипта в Vbulletin 4.1.1
Молодец, в кратчайшие сроки разобрался с проблемой. Рекомендую!
Задачи ставит предельно точно и ясно - рекомендую
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EleSha
Елена 
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Создать форму
Работа выполнена быстро и качественно. Рекомендую!
Елена всегда была на связи и потрясающе спокойно отнеслась к уточнениям для довольно пустякового задания. Не всякий так сумеет работать с исполнителем - одни положительные эмоции.
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Heelloo
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Изменить ссылки
Быстро, оперативно. Спасибо.
Отличный заказчик. Задача поставлена понятно и точно.
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vaconi
49 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Импортер XML файлов в MySQL базу на сайте
Артем из тех разработчиков, которых тяжело найти. Он сочетает в себе высокий профессионализм, ответственность, креативный подход к решению поставленной задачи. Все было выполнено в кратчайшие сроки, с соблюдением всех требований и пожеланий. Очень надеюсь на продожение нашего сотрудничества в будущем.
Отличный Заказчик - все по сути, точно от и до в ТЗ. Один из тех, с кем приятно иметь дело. Отличительная черта - всегда готов к диалогу на предмет уточнений/предложений/вопросов - легко было работать с человеком. Надеюсь, что будем сотрудничать в перспективе.
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stranger
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$3
10 баллов
13 лет назад
NetCat: изменить порядок формирования <title>
Мне всегда нравится работать с профессионалами. Артем подтвердил что он профи. "На берегу" обсудили все детали, что и как будет нужно. Работа не самая сложная, но все было сделано так как договаривались, быстро и удобно. Большое спасибо за помощь. Буду ещё обращаться для работы с движком NetCat.
Работать в удовольствие. Оперативное уточнение деталей и главное - человек ЗНАЕТ, чего хочет, работать легко и приятно!
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