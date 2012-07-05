Импортер XML файлов в MySQL базу на сайте

Отличный Заказчик - все по сути, точно от и до в ТЗ. Один из тех, с кем приятно иметь дело. Отличительная черта - всегда готов к диалогу на предмет уточнений/предложений/вопросов - легко было работать с человеком. Надеюсь, что будем сотрудничать в перспективе.