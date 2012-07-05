Импортер XML файлов в MySQL базу на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок203 просмотра

Необходим скрипт для импорта данных из локальных XML файлов в MySQL базу на сайте. Сайт на Netcat, если имеет значение.

MySQL
13 лет назад
vaconi
50 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

zuart
Артем 
43 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$100
3 дня
Артем из тех разработчиков, которых тяжело найти. Он сочетает в себе высокий профессионализм, ответственность, креативный подход к решению поставленной задачи. Все было выполнено в кратчайшие сроки, с соблюдением всех требований и пожеланий. Очень надеюсь на продожение нашего сотрудничества в будущем.
Отличный Заказчик - все по сути, точно от и до в ТЗ. Один из тех, с кем приятно иметь дело. Отличительная черта - всегда готов к диалогу на предмет уточнений/предложений/вопросов - легко было работать с человеком. Надеюсь, что будем сотрудничать в перспективе.

Заявки фрилансеров

zuart
Артем 
43 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад