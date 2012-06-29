Модуль генерации отчетов о продажах.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка85 просмотров

Необходимо написать для магазина на основе shop-script lego edition модуль, который бы формировал отчет о сделанных заказах. Формат xml. Пример файла и другую дополнительную информацию предоставлю по запросу. Оплата по факту принятия работы.

13 лет назад
valdisX
Влад 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Korvin
Сергей 
49 лет
20 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$50
2 дня

Заявки фрилансеров

Korvin
Сергей 
49 лет
20 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад

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