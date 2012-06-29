Модуль генерации отчетов о продажах.

Нужно сделать парсер анкет с сайта http://www.rusdosug.com/ При копировании анкет нужно чтоб на фотографии накладывались водяные знаки нашего сайта, заносило анкеты по указанным категориям + возможность еще самому указать дополнительно категорию куда будут заноситься ...