Korvin - C#, ASP.NET, JavaScript, jQuery, SQL Server

Проживаю в Украине.

Увлекаюсь программированием с седьмого класса.

В 1998г. закончил ДГУ по специальности инженер-конструктор.

Занимаюсь объемным проектированием в программе Solid Works.

Опыт работы конструктором:

С 07.09.1999 по 10.08.2000 работал инженером в конструкторском бюро «Южное». 13.04.2000 переведен на инженера конструктора 3-й категории. Специализация – пневмо и гидроклапана ракетных двигателей. (AutoCad)

С 14.08.2000 по 14.01.2003 работал программистом конструктором в ООО «Отис Тарда».

02.09.2002 переведен на должность главного конструктора. Специализация – проектирование элементов внутреннего и внешнего дизайна сельскохозяйственной техники и железнодорожных вагонов, с последующим изготовлением на станках с ЧПУ. (SolidWorks, Euclid, NC Formater). Самостоятельно изучил 5-ти координатный станок Belotti (http://www.belotti.com/), и в дальнейшем писал программы как для фрезеровки матриц, так и для обрезки пластиковых деталей полученных вакуум-формовкой. Использовал как фрезерную, так и водяную резку.

C 15.01.2003 по 01.02.2005 работал конструктором в ООО ИИ «БаДМ». Специализация – вырубные штампы и литьевые пресс-формы. (SolidWorks, Kompas 3D)

C 15.01.2005 по 2013 работал программистом в ООО "Торгово-транспортная компания". (Разработал проекты Склад, Fuel, Транспорт, Логист см. ниже).

С 2014 по сегодняшний день работаю разработчиком в ООО "Билет на чартер". Мною были разработаны (frontend/backend) такие сайты как http://www.charterok.ru/, http://rustrain.com/ (WL http://frame.rustrain.com/), а так же b2b-система https://b2b.aviaguru.ru/. Так же различные API и роботы от IMAP-разбора почты, до selenium chromedriver проведения платежей по карте.

Занимаюсь программированием с 2000 года.

В 2003г. закончил компьютерную академию "Шаг" на отлично. Специальность - программист.

Основные языки и технологии C#, .NET, ASP.NET, MVC, Core, Win Forms, WebForms, JavaScript, jQuery C/C++, MFC, WinAPI, VB, VBA, SQL, Entity Framework.

Хорошо знаю HTML, CSS, VBA MS Office(Access, Excel),

API, REST, IMAP.

Работаю с базами данных MS SQL Server, Access, MySQL, InterBase, FireBird.

Знаком с Python и имею базовое знание разработок нейросетей. Одна уже тестируется в реальном приложении связанном с предсказаниями временных рядов.

Английский язык — средне.

Быстро обучаюсь.

Основные проекты:

1. Ретранслировал SQL-запросы к любым базам данных (2 месяца 50%). (VS6.0 C++

MFC). Удаленно.

2. Cвазан с поиском в HTML, выделением ключевых слов (2 месяца 50%).

(VS6.0 C++ MFC). Удаленно.

3. Cвязан с поиском в интернете и генерацией html-страниц (1 месяц

100%). Удаленно.

(VS6.0 C++ MFC).

4. Испания - написан для тур-агенства включает в себя интерактивную карту, видео ролики и описания в

html-формате (1 месяц 100%). (VS6.0 C++ MFC). Удаленно.

5. E-mail автоответчик. (1 месяц 80%) (VS2003 C++ MFC ATL). Удаленно.

6. Маркетинг - крупный проект в большом коллективе (VS2003 С# SQL DevExpress 10%).

7. Склад - сетевая программа управления товаром на складе, с учетом работы менеджеров.

(VS2003, VS2005 С# SQL DevExpress 100%).

8. FTP - менеджер. (VS2005 С# SQL 100%). Удаленно.

9. Для проекта Склад написал мобильную версию для КПК + программу посредника для обработки полученных заказов. Заказы собираются менеджерами на КПК (Windows Mobil 5.0 .NET Compact MS SQL Server 2005 Mobil), скидываются на базе через Wi-Fi сеть на сервер. Далее их обрабатывает программа посредник, корректирует при необходимости и перекидыват в главную базу.

10. Fuel - программа учета путевых листов компании с расчетом топлива. (VS2005 С# SQL DevExpress 100%).

11. DB_Rezerv - поиск SQL-Server-ов в сети и резервирования баз данных по расписанию. (VS2005 С# SQL 100%).

12. Доработка программы КПК для возможности скидывания заказов через интернет + программа обработки интернет заказов. (VS2005 С# SQL 100%).

13. Программа генерации уникальных ников. (Visual Studio 2008, C#, Access, работа с потоками, 100%)

14. Транспорт - учет транспортных средств, плановые техобслуживания,

расчет километража, контроль за сменой водителей и т.д. (Visual Studio 2008, C#, SQL Server 2005, 100%)

15. Программа для отелей. Бронирование мест, учет оплат, печать документов и т.д. (Visual Studio 2008, C#, SQL Server 2008, 100%). Удаленно.

16. Парсер сайта www.rhapsody.com с одновременным отображением информации.

Поддержка прокси. Возможность докачки. Удаленно

17. Логист - программа учета маршрутов, грузов, оплат и всего что с этим связано.

18. АЗС - программа учета топлива на заправке. (Своя заправка, свои автомобили). Работа со сканером отпечатка пальца и сканером штрих-кодов.

19. Программа управления интернет магазином на движке AMIRO. Включает в себя парсер магазина Komus.ru

А так же мелкие программы, скрипты и сайты на PHP + MySQL, VB и VBA.