alix

Александр alix

 
40 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Нужны постоянные и надежные партнеры.

5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$26
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
s0fijja
21 годУкраина
3 года в сервисе
Была
год назад
$3
10 баллов
2 года назад
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Приятный молодой человек, четко поставил задачу
Рекомендую, без лишних вопросов, быстро и то что нужно
Ответный отзыв
Astamyr
Игорь 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 часа назад
$5
10 баллов
3 года назад
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Понятная постановка задачи. Отличная коммуникация. Мгновенная оплата. Рекомендую!
моментальное исполнение, рекомендую, супер
Ответный отзыв
lana_nesan
Светлана 
28 летБеларусь
4 года в сервисе
Была
6 часов назад
$2
10 баллов
3 года назад
Изменить макет CDR (изменить размер и убрать лишний текст)
Очень хороший, приятный и порядочный заказчик. Четко поставил задачу и был на связи. Рекомендую.
Что сказать, моментальное исполнение, всегда на связи, ни единого лишнего вопроса. Все четко и по делу!
Ответный отзыв
Gr4yFox
38 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
3 года назад
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Задача поставлена четко, информация по работе предоставлена быстро, заказчик всегда на связи и на любые вопросы были получены ответы что ускорило выполнение и качество работы! Рекомендую! Александру, огромное спасибо!
Моментальное исполнение без лишних вопросов, всегда на связи, приятен в общении. Рекомендую!
Ответный отзыв
Val_Ter
33 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
час назад
$1
10 баллов
3 года назад
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Спасибо за сотрудничество
Спасибо за грамотный подход и моментальный отклик, только положительные рекомендации
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