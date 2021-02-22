Оформить и заполнить начальными публикациями инстаграмм аккаунт. Все как положено, сделать шапку с историями и комплект публикаций. (фото видео предоставлю) Тематика реставрация винтажной техники
- Социальные сети (SMM и SMO)24 заявкиЗакрыт2 года назад
Есть простой тестовый шаблон в программе FastReport v.4.14 При редактировании произошло смещение объектов, нужно отформатировать в соответствии с текстом Писать стоимость и срокиВеб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Нужно создать дизайн макет светящейся рекламки. Примеры реализации во вложении (как выглядит) . Нужно сделать макет круглый в HD качестве. Сложного ничего нет, могу прислать видео как это выглядит. Писать стоимость и срокиДизайн продукции1 исполнительЗавершен2 года назад
На 5 сайтах обновить сертификаты. пишите сразу цену и срокВеб-программирование6 заявокЗакрыт3 года назад
Нужен контент менеджер. Нужно под ключ наполнять сайт (создание страниц и под страниц по шаблону), с рерайтом текстов, картинками т тд Даю категорию и структуру - вы наполняете ее инфой Желательно указывать цену за какой то объем страниц ...Наполнение сайтов17 заявокЗакрыт3 года назад
Срочно поправить форму выгрузки данных на PHP стала писать ошибки полей, скриншот прилагаю. Сама форма работаетВеб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Сайт вордпресс Сейчас структура сайта услуг такая: главная-услуга Нужно переделать в каталожную структуру: главная-услуга-производители-подуслуги На основе сайтов конкурентов (структуру я могу предоставлять сам) Страницы под ключ (наполнение, картинки и тд) Пишите за что цена: или за страницу или за объем, ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт3 года назад
Макет вывески. В макете сделать минимальные и не сложные изменения.Наружная реклама1 исполнительЗавершен3 года назад
5 доменов, закончились сроки сертификатов ssl. Нужно обновить и залить новыеСистемное администрирование1 исполнительЗавершен3 года назад
После обновления стал писать ошибку: Warning: Declaration of Theplus_Column_Responsive::register_controls($element, $section_id) should be compatible with Elementor\Controls_Stack::register_controls() in /var/www/adatahelp/data/www/aeperson.ru/wp-content/plugins/theplus_elementor_addon/modules/controls/group/plus-column-width.php on line 23 И не подгружает некоторые виджетыЗавершен3 года назад
Что то случилось с плагином и теперь он копирует страницы, но структура не копируется (раньше все работало) и проблема только с страницами Элементора, возможно проблема в нем Возможно причина в том, что на сервере был изменен Режим ...Завершен3 года назад
Что то случилось с плагином и теперь он копирует страницы, но структура не копируется (раньше все работало) Возможно причина в том, что на сервере был изменен Режим работы PHP с Apache на FastCGI (Nginx + PHP-FPM) (для ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
После переезда сайта нужно восстановить тему и стили на wp (слетела шапка,все работает только картинка не отображается, в настройках темы BeCheme все поля пустые, хотя фактически они заполнены и отображаются на сайте) . Сайт в ...Завершен3 года назад
Нужно поправить тему и стили на wp (слетела шапка,все работает только картинка не отображается)Закрыт3 года назад
Переехали домены на новый сервер и слетели ssl сертификаты (прописались Let’s Encrypt Самоподписанный что не нравится поисковикам и браузерам) и у 2 сайтов слетели стили и темы на WP. 1) Нужно изготовить и прописать нормальные сертификаты ...Системное администрирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
С 1 хостинга перенести сайт на другой хостинг: Сразу пишите примерную стоимость и срок Кратко: О переносе сайтов с аккаунта на аккаунт, поэтапно: - создаёте дампы БД сайтов - экспортом с помощью phpmyadmin, либо через резервные копии. - создаёте архив ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт3 года назад
Пример во вложении Имитация общения с клиентов в месенджерах: вотсапп, вибер, вк и телеграмм (переписка должна вестись в разное время + время на часа тоже должно быть разным). Скрин 1 полного экрана. Нужно 8 скринов Писать стоимость и ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт3 года назад
Есть категории товаров, например ТЕЛЕФОНЫ, нужно создать по шаблону (клонированием и редактированием) новые страницы ПОДКАТЕГОРИЙ, сначала по ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, а после по МОДЕЛЯМ. Пример: телефоны-apple - iphone x Из шаблона меняется название (и так же по тексту) и ...Наполнение сайтов17 заявокЗакрыт3 года назад
Самописная тема на WP - проблема в отображении меню, подменю выглядит как основное меню, отличается только цветом. Задача привести меню в надлежащий вид, а так же сделать возможность отображения 3-го и тд меню выпадающим. Если нужен ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Сейчас на странице лендинге 2-3 экрана прокрутки, нужно изменить страницу в соответствии с ТЗ (тз с примерами как должно быть на каждом экране) , количество экранов (прокруток) примерно 8-9, ничего сложного, формы захвата клиента (обратной ...HTML-верстка13 заявокЗакрыт3 года назад