Макрос для Excel

Веб-программированиеЗавершен13 заявок309 просмотров
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Интересует макрос для Excel - построчная проверка листа эксель на совпадающие номера - с последующей обработкой

задание в zip архиве - excel лист и описание

14 лет назад
pauto1
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
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alyon_ka
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$7
1 день
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Korvin
Сергей 
48 летУкраина
19 лет в сервисе
Был
14 дней назад
14 лет назад
$10
1 день
Справился с заданием на отлично
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