Люблю программировать. Мой конек - VBA. С помощью макросов помогаю автоматизировать нудную работу юристов, бухгалтеров, экономистов. Неплохо знаю VB 6.0.
Отзывы заказчиков
$50
9 баллов
9 лет назад
Все хорошо.
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик - ценит чужой труд, ТЗ четкое, подробное. Четко знает, что хочет получить и даже подсказывает лучшие варианты решений.
$35
10 баллов
9 лет назад
C Еленой работать одно удовольствие.
Ответный отзыв
Все прошло отлично - приятное общение, быстрая оплата работы.
$5
10 баллов
9 лет назад
Спасибо огромное Елене за работу! Все было выполнено согласно поставленной задачи и в установленный срок.
Ответный отзыв
Приятно работать с такими людьми: вежливое общение, быстрая оплата, да и сумма оказалась больше оговоренной. Спасибо).
$30
10 баллов
10 лет назад
Спасибо за отличную работу. Все выполнено согласно требованиям и в срок.
Ответный отзыв
Приятное общение, всегда на связи, работа оплачена в полном объеме. Спасибо!
$25
10 баллов
12 лет назад
Работа выполненна аккуратно и полностью, не предусмотренные заранее задачи так же выолненны с отменным качеством. Отношение к работе вызывает должное уважение: методичность, последовательность и безупречность. Так же хочу поблагодарить за терпение. Спасибо.
Ответный отзыв
Работа оплачена, доработки тоже - щедро оплачены. Спасибо!
Прикладное ПО
12 отзывов
$8/час
от $10от 1 дня
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Базы данных
3 отзыва
$8/час
от $10от 1 дня
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