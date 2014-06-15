alyon_ka

Елена Подоляк alyon_ka

 
44 годаУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Люблю программировать. Мой конек - VBA. С помощью макросов помогаю автоматизировать нудную работу юристов, бухгалтеров, экономистов. Неплохо знаю VB 6.0.

VBA
Отзывы заказчиков
_skif_
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
9 баллов
9 лет назад
Автоматизация заполнения документов
Все хорошо.
Очень хороший заказчик - ценит чужой труд, ТЗ четкое, подробное. Четко знает, что хочет получить и даже подсказывает лучшие варианты решений.
Ответный отзыв
etomoinick
Евгений 
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$35
10 баллов
9 лет назад
Сделать макрос на VBA
C Еленой работать одно удовольствие.
Все прошло отлично - приятное общение, быстрая оплата работы.
Ответный отзыв
german_l
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Формула/макрос в Excel
Спасибо огромное Елене за работу! Все было выполнено согласно поставленной задачи и в установленный срок.
Приятно работать с такими людьми: вежливое общение, быстрая оплата, да и сумма оказалась больше оговоренной. Спасибо).
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gekgir
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Курсовая по информатике
Спасибо за отличную работу. Все выполнено согласно требованиям и в срок.
Приятное общение, всегда на связи, работа оплачена в полном объеме. Спасибо!
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suren
55 летСША
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$25
10 баллов
12 лет назад
EXEL. Написать макросы
Работа выполненна аккуратно и полностью, не предусмотренные заранее задачи так же выолненны с отменным качеством. Отношение к работе вызывает должное уважение: методичность, последовательность и безупречность. Так же хочу поблагодарить за терпение. Спасибо.
Работа оплачена, доработки тоже - щедро оплачены. Спасибо!
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Прикладное ПО
12 отзывов
$8/час
от $10от 1 дня
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Базы данных
3 отзыва
$8/час
от $10от 1 дня
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