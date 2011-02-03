Нужен скрипт на Visual Basic для Excel

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок238 просмотров

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Нужен скрипт на Visual Basic для приведения таблицы в нужный вид

14 лет назад
alex_1980
Алексей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

alyon_ka
45 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$8
1 день
Отлично! Все сделано очень быстро и качественно, не пришлось даже вносить коррективы! Итог получился даже лучше, чем я хотел! Буду обращаться еще!
Сотрудничество получилось легким и приятным, работа выполнена и оплачена, спасибо!

Заявки фрилансеров

alyon_ka
45 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад