Настроить редирект для страниц со старого сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки178 просмотров

Здравствуйте.

Ситуация: сайт переезжает с одной платформы на другую. Адреса страниц меняются.

Однако у старого сайта имеется порядка 4000 тысяч проиндексированных в Гугле и Яндексе страниц.

Список этих страниц -- имеется.

Надобно со старых адресов поставить редирект на новые -- то есть, найти на новом сайте идентичные (или схожие по контенту) страницы, и составить или готовый .htaccess, или просто сводный документ, где будут прописаны старые и новые адреса (а я потом сама допишу нужные команды). В отдельных случаях можно ставить редирект не с документа на документ, а с документа на рубрику -- чтобы упростить задачу и ускорить её выполнение.

Предлагайте свою цену и сроки за подобную работу, пожалуйста.

14 лет назад
ze_ta
Таня 
43 года
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

frig
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$100
2 дня
Роман -- интеллигентный, вежливый, терпеливый человек; обстоятельный и находчивый специалист. Жалею, что не встретила его раньше. При подобном балансе профессиональных и человеческих качеств это просто идеальный исполнитель, честное слово.
Максимально прозрачное, профессиональное и во всех отношениях положительное отношение к работе со стороны Татьяны. Задача была не тривиальной, возможно с моей стороны было не все гладко, но несмотря на это не было никаких негативных эмоций и давления. Все материалы и доступы были предоставлены по первому требованию, оплата произведена точно в срок и в полном объеме, никаких замечаний. Ответы на все вопросы были получены в кратчайшие сроки. От сотрудничества только положительные эмоции. Надеюсь это не последний раз, когда довелось работать с Татьяной. Тем более над таким проектом...

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frig
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад