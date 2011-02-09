Требуется доработка и поддержка сайта , "таблицы с автообновлением". PHP, MySQL, всплывающие окна. Сайт с нуля разрабатывать не требуется, хотя если у Вас есть убедительные предложения, можно поговорить. ...
Настроить редирект для страниц со старого сайта
Здравствуйте.
Ситуация: сайт переезжает с одной платформы на другую. Адреса страниц меняются.
Однако у старого сайта имеется порядка 4000 тысяч проиндексированных в Гугле и Яндексе страниц.
Список этих страниц -- имеется.
Надобно со старых адресов поставить редирект на новые -- то есть, найти на новом сайте идентичные (или схожие по контенту) страницы, и составить или готовый .htaccess, или просто сводный документ, где будут прописаны старые и новые адреса (а я потом сама допишу нужные команды). В отдельных случаях можно ставить редирект не с документа на документ, а с документа на рубрику -- чтобы упростить задачу и ускорить её выполнение.
Предлагайте свою цену и сроки за подобную работу, пожалуйста.
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