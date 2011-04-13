Написать движок сайта

Ребята, когда получил негативный отзыв, долго сидел думал, что написать… Если честно, даже не знаю. Устал терпеть хамство с первых минут сотрудничества, мат, сотни переделок после утвержденного ТЗ, дни ожидания ответов на свои вопросы, постоянное откладывание оплаты, недели(!) просьб или принять работу, или дать список исправлений… Особенно досадно, что столько сил вложено в этот проект и результат ведь настолько хорош… Сотрудничество с этим человеком было моей ошибкой. Сожалею.