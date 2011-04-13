Написать движок сайта

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен16 заявок401 просмотр

Нужен хороший программист для написания сайта (c нуля) с относительно сложной системой билинга.

Планируемый бюджет -60 000 рублей. ТЗ предоставлю при личной переписке.

14 лет назад
studioprom
Андрей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

mbizo
30 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 отзывов(-1)
14 лет назад
$2000
45 дней
Ставлю 7 из 10. Надеюсь, наш опыт с Дмитрием его чему то научил и уровень сайтостоителя будет теперь на шаг выше.
Ребята, когда получил негативный отзыв, долго сидел думал, что написать… Если честно, даже не знаю. Устал терпеть хамство с первых минут сотрудничества, мат, сотни переделок после утвержденного ТЗ, дни ожидания ответов на свои вопросы, постоянное откладывание оплаты, недели(!) просьб или принять работу, или дать список исправлений… Особенно досадно, что столько сил вложено в этот проект и результат ведь настолько хорош… Сотрудничество с этим человеком было моей ошибкой. Сожалею.

Заявки фрилансеров

mbizo
30 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 отзывов(-1)
14 лет назад