Требуется доработка и поддержка сайта , "таблицы с автообновлением". PHP, MySQL, всплывающие окна. Сайт с нуля разрабатывать не требуется, хотя если у Вас есть убедительные предложения, можно поговорить. ...
Аккаунты SMF-форума в аккаунты Wordpress
Нужен человек, сумеющий переконвертировать аккаунты SMF-форума в аккаунты Wordpress
жду ваших предложений, господа кодеры..
Заявки фрилансеров
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