JavaScript - транспорт для управления контентом

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Закрыт2 заявки101 просмотр

Нужно написать скелет (JavaScript,JQuery - транспорт) для управления контентом страницы, загруженной с произвольного сайта. Минимально необходимые действия: заполнить поле, нажать кнопку. Конфликт Same Origin Policy имеет место. Подробности ТЗ - по запросу.

Пжл, укажите цену и сроки.

JavaScriptjQuery
14 лет назад
oscommerce-help
Андрей 
65 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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