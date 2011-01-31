JavaScript - транспорт для управления контентом

Имеется несколько сайтов, сделанных на Джумле (каталоги недвижимости). Нужно их доработать (в первую очередь, разобраться со скоростью загрузки), + по мелочам (поставить счетчики и т.д.). Потом нужно будет осуществлять постоянную техническую поддержку. ...