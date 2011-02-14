Посадить сайт на джумлу

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок189 просмотров

Сайт по дизайну простой,бюджет 40 долл. Пзд выбранному исполнителю. Остальное обсуждаем. Бюджет 40 долл.

Joomla
14 лет назад
Vitavyr
56 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
13 отзывов

Выбранный исполнитель

Efemerid
Эдуард 
41 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$30
1 день
Очень хороший и умный исполнитель, рекомендую. Умеет доводить работу до логического конца.
Все отлично

Заявки фрилансеров

Efemerid
Эдуард 
41 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад