Требуется специалист, для того чтобы сделать не сложные доработки по сайту. Тэзешка в аттаче Интересует вилка цен и сроки, а так же Ваш профессиональный уровень.
Парсер Яндекс-организаций
Парсер должен брать данные адресов в базе mysql
доступ к базам настраивается в конфиге парсера
уточняю - это не яндекс-маркет, а яндекс-карты -> организации по адресу
Пример: в ЯК даете адрес Ленинградский проспект 32, после клика на маркер и "показать еще" организации, слева появляется список компаний по этому адресу. Вот его и надо будет спарсить и записать в базу. Запуск парсера по крону, защита от бана яндексом.
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