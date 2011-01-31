Парсер Яндекс-организаций

Парсер должен брать данные адресов в базе mysql

доступ к базам настраивается в конфиге парсера

уточняю - это не яндекс-маркет, а яндекс-карты -> организации по адресу

Пример: в ЯК даете адрес Ленинградский проспект 32, после клика на маркер и "показать еще" организации, слева появляется список компаний по этому адресу. Вот его и надо будет спарсить и записать в базу. Запуск парсера по крону, защита от бана яндексом.