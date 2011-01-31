Доработки по сайту на Drupal

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки200 просмотров

Требуется специалист, для того чтобы сделать не сложные доработки по сайту.

Тэзешка в аттаче

Интересует вилка цен и сроки, а так же Ваш профессиональный уровень.

Drupal
14 лет назад
Rusdrive
Андрей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров