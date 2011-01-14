Доработки drupal

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка104 просмотра

Нужно внести правки в друпал, правок не очень много и не очень сложные, пишите в icq 207125 а еще лучше в skype - kotanaev

без портфолио не пишите, не тратьте свое и мое время, о цене договоримся

Drupal
14 лет назад
kotanaev
37 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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