Верстка дизайна для сайта www.tvoistil.kz (старый диз) и монтаж на webassyst shopscript движок вариант нового дизайна прикреплен Естественно верстку делать всех страниц. Главная > Список товаров > Страница Товара > ...
Доработки drupal
Нужно внести правки в друпал, правок не очень много и не очень сложные, пишите в icq 207125 а еще лучше в skype - kotanaev
без портфолио не пишите, не тратьте свое и мое время, о цене договоримся
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