Требуется Javascript-разработчик для работы над аддоном для Firefox (клиентская часть). Ознакомиться с аддоном можно, установив его с сайта connectbar.net. Требования: - отличные знания javascript; - опыт программирования с использование javascript ...
Устранить косяк Virtuemart 1.1.4 stable
Магазин Virtuemart 1.1.4 stable установлен на joomla 1.5.18. C самого начала при оформлении заказа (самый последний шаг) к сумме заказа автоматом прибавляется мистическая цифра в 2 рубля. Откуда она берется найти не смог.
Прошу пофиксить
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