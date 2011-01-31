Устранить косяк Virtuemart 1.1.4 stable

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Завершен1 заявка184 просмотра

Магазин Virtuemart 1.1.4 stable установлен на joomla 1.5.18. C самого начала при оформлении заказа (самый последний шаг) к сумме заказа автоматом прибавляется мистическая цифра в 2 рубля. Откуда она берется найти не смог.

Прошу пофиксить

Joomla
14 лет назад
sergsap
Сергей 
47 лет
19 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

Doc_007
37 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Оперативно помог через личку не дожидаясь выбора в качестве исполнителя. Надеюсь еще поработаем, а то как-то быстро проект закрылся )
Успешное сотрудничество. Претензий нет. PS действительно, проект быстро закрылся))

Заявки фрилансеров

Doc_007
37 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад

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