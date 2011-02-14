Скрипт онлайн записи к врачу на Ucoze

Нужен скрипт онлайн записи к врачу написанный на Java Script каторый будет работать на сайте Ucoza. Запись планируется осуществлять на базе модуля Онлайн игр (сайт на Ucoze). В форме добавления материала есть два фильтра по дате и по времени приема. Скрипт должен отсекать из фильтра формы записи, время и дату, если на это время и дату уже кто-то записался. Или выводить сообщение что на эту дату и время уже кто-то записан.

Если задача не совсем ясна, задавайте вопросы попытаюсь объяснить подробнее