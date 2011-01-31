Всем привет,тут есть люди знающие phpfox? Нужен человек для завершения проекта Оставляйте контакты
Поправить регулярку в парсере
На сайте-доноре произошли незначительные изменения в дизайне, из-за чего парсер перестал работать корректно.
Требуется внести изменения в парсер (скорее всего исправление регулярки). Код простой, исполнителю окажу необходимые консультации по коду для ускорения работы.
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