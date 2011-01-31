Поправить регулярку в парсере

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок203 просмотра

На сайте-доноре произошли незначительные изменения в дизайне, из-за чего парсер перестал работать корректно.

Требуется внести изменения в парсер (скорее всего исправление регулярки). Код простой, исполнителю окажу необходимые консультации по коду для ускорения работы.

14 лет назад
feost
42 года
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

FedorMelexin
Фёдор 
33 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Федор справился с работой быстро и без лишних вопросов. Портфолио и выполненный качественно мой проект несомненно характеризуют его положительно! С удовольствием буду работать по новым проектам!
Хороший заказчик, подробно и с умом написал что нужно делать. Советую!

Заявки фрилансеров

FedorMelexin
Фёдор 
33 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад