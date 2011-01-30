Создать веб сервис.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки248 просмотров

Нужно разработать веб сервис, который имеет:

1. Административную панель для задания входных форм

2. Интерфейс для ввода данных.

3. Интерфейс для вывода данных.

файл презентации прилагается.

https://docs.google.com/present/edit?id=0ARQvGqm9SVRDZGRjbW5jaHFfMjM4Z3ZrNWgyY2o&hl=ru&authkey=CIfV88YP

Расписывайте пожалуйста Ваше предложение более подробно.

14 лет назад
GalmKzAstana
52 года
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров