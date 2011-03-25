Разработка сайта - база данных (без дизайна)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок275 просмотров

Необходимо создать возможность ведения списка собственников дома на сайте. Описание вложено

14 лет назад
LRL
46 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

druzhkov
42 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$100
25 дней
Спасибо Алекандру. Очень довольна сотрудничеством, проект был выполнен с учетом корректировок, возникших в процессе работы - они были приняты.
Хорошо поработали.

Заявки фрилансеров

druzhkov
42 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад