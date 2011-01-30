Небольшой функционал на JS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки183 просмотра

Образец файла http://avril.ru/files/shop.html

Требуется:

1) При проставлении/снятии галочки справа должны соответственно изменяться данные слева - общий вес, количество файлов, стоимость.

2) При превышении стоимости в 400р кнопка 'заказать' должна становиться enable, при уменьшении - снова disable.

- за размер отвечает атрибут чекбокса 'filesize';

- гигабайты округлять 2го знака после запятой;

JavaScript
14 лет назад
Yurs
Юрий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

leoya
38 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва(-1)
14 лет назад
$5
1 день
Сделано то, что нужно по ТЗ, за адекватную сумму. Благодарен за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

leoya
38 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва(-1)
14 лет назад