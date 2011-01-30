Переписать модуль для дле.

Есть ПО, модуль для движка ДЛЕ, суть работы - переписать модуль, чтобы работал аналогично, но код был переписан полностью, чтобы не нарушать авторские права.

Цена Ваша, возможно, % от последующих продаж.

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В общем направление очень интересное, для грамотного программиста на пхп и имеющего опыт работы с БД мускул и дле.

Icq 13328один4