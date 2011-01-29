Требуется доработка магазина на modx. www.ataka54.ru

1. Надо исправить косяки с выводом некоторых страниц в ИЕ

2. Расширить меню выбора товара (по сезону, типу т.д), пока еще не определились. Можем все это сделать вручную, но хотелось бы автоматизировать процесс. То есть, чтобы была возможность выборки по базе.

3. Переделать главную страницу с учетом переноса на нее новостей, рекламы и т.п. То есть, на странице товара оставить только то, что непосредственно относится к продаже (разнообразные способы сортировки товара и т.п.)

Здесь предпочтительнее дизайнер со своими предложениями.

4. В последнее время стал жутко тормозить каталог. Надо решить проблему