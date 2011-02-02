Модуль оплаты для ExBB FM 1.0 RC1

Здравствуйте, необходимо разработать ( или предложить если есть существующий ) модуль ( или инструкцию как реализовать) для форума на движке ExBB FM 1.0 RC1.

Суть модуля - оплата за сообщения и создания топиков. Пользователям начисляются средства на аккаунт. Цены за действия задаются в админке. Соответственно предусмотеть возможность заказа пользователем вывода средств и ручной обработки через админку таких заказов. Создать возможность в админке указывать допустимую минимальную сумму для вывода.