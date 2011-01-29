Нужно поправить функцию регистрации пользователя в PHPBB.

Есть последняя версия PHPBB.

Проблема заключается в том что новый пользователь может использовать и латиницу и кириллицу при регистрации.

Нужно делать чтобы в нике были либо кириллица, пробелы и цифры, либо латиница, пробелы и цифры.

Функция проверки символов в нике находится в файле includes/functions_user.php

От вас нужен исправленный файл.

Цена, сроки.