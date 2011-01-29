Поправить функцию регистрации пользователя в PHPBB

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Завершен2 заявки107 просмотров

Нужно поправить функцию регистрации пользователя в PHPBB.

Есть последняя версия PHPBB.

Проблема заключается в том что новый пользователь может использовать и латиницу и кириллицу при регистрации.

Нужно делать чтобы в нике были либо кириллица, пробелы и цифры, либо латиница, пробелы и цифры.

Функция проверки символов в нике находится в файле includes/functions_user.php

От вас нужен исправленный файл.

Цена, сроки.

14 лет назад
WebAdequate
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Quack
45 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Быстрое выполнение, точно по ТЗ. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Quack
45 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад