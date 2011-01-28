Отредактировать скрипт

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки313 просмотров

Требуется изменить скрипт парсер грабер который работает с сайта zvukoff.ru. он не работает т.к изменился шаблон сайта кажется.

Способ оплаты: безопасная сделка

+ потребуется его поддержка если перестанет работать на 1 месяц.

срочно.

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ!

14 лет назад
Ficd
36 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
37 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
онлайн
14 лет назад
$25
1 день
всё ок

Заявки фрилансеров

PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
онлайн
14 лет назад

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