Нужен скрипт по добавлению презентаций на сайт.

Скрипт должен выполнять следующие функции:

1. Что бы была возможность загружать на сайт презентации PowerPoint формата 2003-2010 годов

2. Скрипт должен получать изображение первого слайда, уменьшить его до определенных размеров, и загружать его на сайт.

3. Он должен получать информацию, о количестве слайдов.

4. Остальное обычная форма html, которую заполняет человек.

5. Вся информация, переданная из формы и полученная через загрузку презентации, должна быть сохранена в базе данных, движок DLE 9.2, в таблицу dle_post, как отдельная новость.

Указывайте цену и время, которое вам понадобится.