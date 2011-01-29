Нужен компонент под Joomla 1.6 (спешите у вас есть шанс освоить новую версию раньше всех)! :) На лицевой части сайта: - плавная прокрутка картинок (внешний вид как на картинке). Прокрутились - ...
Нужен скрипт по добавлению презентаций на сайт.
Скрипт должен выполнять следующие функции:
1. Что бы была возможность загружать на сайт презентации PowerPoint формата 2003-2010 годов
2. Скрипт должен получать изображение первого слайда, уменьшить его до определенных размеров, и загружать его на сайт.
3. Он должен получать информацию, о количестве слайдов.
4. Остальное обычная форма html, которую заполняет человек.
5. Вся информация, переданная из формы и полученная через загрузку презентации, должна быть сохранена в базе данных, движок DLE 9.2, в таблицу dle_post, как отдельная новость.
Указывайте цену и время, которое вам понадобится.
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