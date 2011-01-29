Нужен скрипт смс чата + прикрутить к сайту и к a1a

Нужен скрипт смс чата(CMS Joomla) + прикрутить к сайту и к a1a. на сайте А1А есть все описания по скриптам и их настройкам, но моих знаний видимо даже на это не хватает, кто сталкивался предлагайте варианты обсудим. спасибо.