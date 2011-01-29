Нужен скрипт смс чата + прикрутить к сайту и к a1a

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Закрыт1 заявка104 просмотра

Нужен скрипт смс чата(CMS Joomla) + прикрутить к сайту и к a1a. на сайте А1А есть все описания по скриптам и их настройкам, но моих знаний видимо даже на это не хватает, кто сталкивался предлагайте варианты обсудим. спасибо.

Joomla
14 лет назад
yegorakos
Егор 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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