Необходимо разработать конструктор футболок - аналог конструктора на http://www.vsemayki.ru/constructor/ Общие принципы будут такие, же, возможно по-другому реализованные некоторые функции и отличный от этого дизайн (цвет кнопок, место расположения элементов)
Допилить корпоративный сайт на Джумла.
Работы прилично, сделать нужно до понедельника. Вознаграждение солидное, ТЗ прозрачное. Оплата по факту.
Заявки фрилансеров
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