Допилить корпоративный сайт на Джумла.

Есть проблема с wordpress, были удалены рубрики но кое где ссылки остались с названием старых рубрик, но при этом ссылки вида: http://www.fortrader.ru/udalennaya_rubrika/mtf-stochastics-sila-i-slabost.html работают нормально, хотя должны возвращать 404 ошибку. ...