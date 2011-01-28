Допилить корпоративный сайт на Джумла.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок170 просмотров

Работы прилично, сделать нужно до понедельника. Вознаграждение солидное, ТЗ прозрачное. Оплата по факту.

Joomla
14 лет назад
valdisX
Влад 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров