Необходимо разработать конструктор футболок - аналог конструктора на http://www.vsemayki.ru/constructor/ Общие принципы будут такие, же, возможно по-другому реализованные некоторые функции и отличный от этого дизайн (цвет кнопок, место расположения элементов)
Работа на Webasyst
Нужна доработка сайта на веб асист, нужно доделать:
1) Реализовать форму отправления сообщения на почту. Форма состоит из не скольких полей
• Модель ТС* (select)
• Название ТС* (select)
• VIN (input) только цифровое значение.
• Требуемые детали (textarea)**
• ФИО (input)
• Почта (input)
• Телефон (input)
Шаблон форму должен храниться где и все шаблоны в папке frontend. Сообщения приходят на указанный адрес электронной почты или как вариант, что бы отправлялось на ту почту, что указана в разделе «настройка»
Как работает форма:
Шаг 1. Пользователь заполняет поле «VIN», и нажимает кнопку «далее»
Шаг 2. Либо всплывает окно, либо открывается на новой странице остальные поля (те что указаны выше), поле «VIN» уже заполнено. Далее он заполняет все по стандартному и нажимает «отправить»
*При выборе модели подгружается отдельный список состоящий из названий ТС, у каждой модели свой список. У некоторых моделей ТС нет, подгружаемого списка. Список предоставляю.
** Просто поле, как описание.
2. Импорт/экспорт встроенный, изменить порядок полей и убрать лишние
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