Работа на Webasyst

Нужна доработка сайта на веб асист, нужно доделать:

1) Реализовать форму отправления сообщения на почту. Форма состоит из не скольких полей

• Модель ТС* (select)

• Название ТС* (select)

• VIN (input) только цифровое значение.

• Требуемые детали (textarea)**

• ФИО (input)

• Почта (input)

• Телефон (input)

Шаблон форму должен храниться где и все шаблоны в папке frontend. Сообщения приходят на указанный адрес электронной почты или как вариант, что бы отправлялось на ту почту, что указана в разделе «настройка»

Как работает форма:

Шаг 1. Пользователь заполняет поле «VIN», и нажимает кнопку «далее»

Шаг 2. Либо всплывает окно, либо открывается на новой странице остальные поля (те что указаны выше), поле «VIN» уже заполнено. Далее он заполняет все по стандартному и нажимает «отправить»

*При выборе модели подгружается отдельный список состоящий из названий ТС, у каждой модели свой список. У некоторых моделей ТС нет, подгружаемого списка. Список предоставляю.

** Просто поле, как описание.

2. Импорт/экспорт встроенный, изменить порядок полей и убрать лишние

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