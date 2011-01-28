Исправить ошибку DLE

Добрый день ! Есть сайт artflower точка kz.

Сайт является Интернет магазином основанным на ДЛЕ.

У каждого букета имеется обычная цена и цена на праздники. В зависимости от того праздничный день или нет - разная цена. Сейчас движок перестал считать цену на праздники а всегда выдает только обычную цену. Нужно исправить.