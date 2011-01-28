Исправить ошибку DLE

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Закрыт2 заявки129 просмотров

Добрый день ! Есть сайт artflower точка kz.

Сайт является Интернет магазином основанным на ДЛЕ.

У каждого букета имеется обычная цена и цена на праздники. В зависимости от того праздничный день или нет - разная цена. Сейчас движок перестал считать цену на праздники а всегда выдает только обычную цену. Нужно исправить.

DLE
14 лет назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
6 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров