Необходимо перенести форум на новый движок

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки118 просмотров

Необходимо перенести форум на новый движок, предполагаем – phpBB (www.phpbb.com/), рассмотрим аргументированные предложения по другим движкам.

В настоящий момент используется движок ASPPlayground.NETwww.aspplayground.net/ версии 2 на базе MS SQL, БД занимает 141.44 MB, постов на форуме 25500, участников – 5300.

Рассмотрю ваше предложение по стоимости.

В комментариях укажите контактный телефон.

Территориально - желательно Украина.

SQL
14 лет назад
antoma
41 год
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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