Сайт на джумое. ошибка при оформлении заказа
Доработка форума на PunBB + Joomla
1. На форуме http://forum.kopievskaya.com нужно добавить дополнительные поля в окно регистрации пользователей.
Эти дополнительные поля также должны добавляться в базу данных пользователей.
Нужно сделать так, чтобы у сайта на Joomla и форума была общая база пользователей и с админки Joomla (или другого места) можно было смотреть имейлы и номера телефонов в виде таблицы (было бы хорошо, чтобы можно было экспортировать в Excel или txt).
Дополнительные поля добавленные при регистрации пользователей также должны отображаться в профиле пользователей с возможностью редактирования.
Список дополнительных необходимых при регистрации (список полный и содержит также основные поля):
1) E-mail
Ваш настоящий e-mail адрес. (обязательное для заполнения)
2) Подтвердите e-mail адрес
В целях безопасности введите ваш e-mail адрес повторно.(обязательное для заполнения)
3) Captcha. Введите буквы, которые Вы видите на картинке (обязательное для заполнения)
4) Часовой пояс (необязательное для заполнения. Выбрать из списка поясов)
О себе:
5) Настоящее имя (необязательное поле для заполнения)
6) Местонахождение (необязательное для заполнения)
Контактная информация
7) Номер мобильного телефона (в формате +38)*
для sms о предстоящих встречах (обязательное для заполнения)
8) Из какого клуба? (обязательное для заполнения) Выбрать из Списка клубов. Список: Не указано,
5-й Элемент, Арена Спорта, Фитнесс-Класс, Другое.
9) Что для вас занятие йогой? (необязательное для заполнения)
2. На этом же форуме установить возможность Администратору заливать аудио и видео файлы для просмотра и
прослушивания оналайн (установка дополнительных плагинов)
3. Перенести всех пользователей из базы данных старого сайта на форум.
Заявки фрилансеров
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