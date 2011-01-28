Доработка форума на PunBB + Joomla

1. На форуме http://forum.kopievskaya.com нужно добавить дополнительные поля в окно регистрации пользователей.

Эти дополнительные поля также должны добавляться в базу данных пользователей.

Нужно сделать так, чтобы у сайта на Joomla и форума была общая база пользователей и с админки Joomla (или другого места) можно было смотреть имейлы и номера телефонов в виде таблицы (было бы хорошо, чтобы можно было экспортировать в Excel или txt).

Дополнительные поля добавленные при регистрации пользователей также должны отображаться в профиле пользователей с возможностью редактирования.

Список дополнительных необходимых при регистрации (список полный и содержит также основные поля):

1) E-mail

Ваш настоящий e-mail адрес. (обязательное для заполнения)

2) Подтвердите e-mail адрес

В целях безопасности введите ваш e-mail адрес повторно.(обязательное для заполнения)

3) Captcha. Введите буквы, которые Вы видите на картинке (обязательное для заполнения)

4) Часовой пояс (необязательное для заполнения. Выбрать из списка поясов)

О себе:

5) Настоящее имя (необязательное поле для заполнения)

6) Местонахождение (необязательное для заполнения)

Контактная информация

7) Номер мобильного телефона (в формате +38)*

для sms о предстоящих встречах (обязательное для заполнения)

8) Из какого клуба? (обязательное для заполнения) Выбрать из Списка клубов. Список: Не указано,

5-й Элемент, Арена Спорта, Фитнесс-Класс, Другое.

9) Что для вас занятие йогой? (необязательное для заполнения)

2. На этом же форуме установить возможность Администратору заливать аудио и видео файлы для просмотра и

прослушивания оналайн (установка дополнительных плагинов)

3. Перенести всех пользователей из базы данных старого сайта на форум.