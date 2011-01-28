Нужен граббер/парсер сайто

Нужен грабер/парсер сайтов, который бы несколько несколько раз в день сохранял информацию о скидках с сайтов

Необходимо собрать следующую инфорацию и сохранить в базе данных

Название скидки, описание, цена до и после, размер скидки, город, начало и конец акции, количество купленных купонов

Указывайте конечную цену и сроки.