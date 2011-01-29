Простой скрипт отправки информации в файл

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  2. Веб-программирование
Завершен13 заявок276 просмотров

Нужен скрипт отправки информации из формы в файл

форма:

вписать почту - вписать номер тел - вписать сообщение - отправить

данная информация вместе с датой отправки и источником отправки появляется в таблице файла пхп

цена 10 вмз плюс отзыв

PHP
14 лет назад
litvin
Максим 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 отзывов

Выбранный исполнитель

enclave
38 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Заказ сделан и протестирован в согласованные сроки, рекомендую сотрудничество
Дал подробное ТЗ, принял работу, быстро оплатил. Идет на сотрудничество. Общается вежливо и спокойно. Рекомендую!)

Заявки фрилансеров

enclave
38 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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