Доделать 7 фич для модуля Joomla.

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Закрытнет заявок130 просмотров

Ищем разработчика на определённое кол-во задач (7 штук, выписанных в системе Pivotal) по доработке модуля для Joomla (http://www.instantphp.com/store/details/6/4/joomla-components/jobs/jobs.html).

Задачи оцениваем как не сложные (на сколько это могут оценить не разработчики).

Бюджет оговорим отдельно в соответствии с оценёнными разработчиком затратами.

Joomla
14 лет назад
The_God
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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