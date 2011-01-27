Есть сайт на Joomla 1.5.23 В IE 8 происходит сбой страницы. Как я думаю там конфликтование JS Надо срочно исправить. Желательно мин. Срок и мин. ...
Доделать 7 фич для модуля Joomla.
Ищем разработчика на определённое кол-во задач (7 штук, выписанных в системе Pivotal) по доработке модуля для Joomla (http://www.instantphp.com/store/details/6/4/joomla-components/jobs/jobs.html).
Задачи оцениваем как не сложные (на сколько это могут оценить не разработчики).
Бюджет оговорим отдельно в соответствии с оценёнными разработчиком затратами.
Заявки фрилансеров
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