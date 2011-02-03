Необходимо внести изменения в OpenFlashChart2. Ищу человека на две недели работы по задаче. Общее ТЗ будет выслан. Многое в исходном варианте есть, и требует расширения функционала: меню, курсор, обмен данными. Кратко: добавить ...
Исправить и доработать сайты Джумла в Эксплорере.
Необходимо исправить ошибки верстки. В эксплорере сайт неправильно отражается 3:4 и с другими разрешениями. В другом сайте главная страница в експлорере без подвала и правых полей. А так же русифицировать редактор в джумле.
И исправить цвета и размеры H1, H2, H3, H4.
1) balkonmoskva.ru В эксплорере сайт неправильно отражается 3:4 и с другими разрешениями
2) бухгалтер-частный.рф главная страница в експлорере без подвала и правых полей. А так же русифицировать редактор в джумле.
И исправить цвета и размеры H1, H2, H3, H4.
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно напсиать скрипты для регистрации пользователей. PHP+mysql проверка всех полей + запись информации в базу mysqlВеб-программирование15 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Требуется сделать исправления на сайте (интернет-магазин) на движке WebAsyst Shop-Script Правки разные. Например: - после обновления движка съехала главная страница. Поправить - в шапке добавить/прописать инфу (тел, адрес) и т.п. и ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Очень простое задание, нужно отредактировать флешку. Все описание и саму флешку прикрепил к проекту. В комментариях сразу пишите цену, примерные сроки и способы связи (icq предпочтительно) Оплата только в рублях, предложения ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо реализовать приложение, аналог rasprodaga.ru Иначе говоря, каталог распродаж с системой рейтингов и комментариев, где и рекламодатели и пользователи могли бы сами добавлять информацию о распродажах. Так же необходимо реализовать админку для редактирования ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $150
Из функционала , добавление о недвижимости. Продать,купить ,обменять, сдать арендовать. Недвижиость как обычно,квартиры,дома,участки,комнаты и тд. Все стандартно.Поиск ,личный кабинет. Дизайн делается. Есть пример того что нужно, сроки короткие,можно сделать ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужно подключить платежную систему интеркасса. Заявки принемаются только с хорошим рейтингом skype: taras0108Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $1000
Здравствуйте. Необходима разработка программной части проекта: социальная сеть с акцентом на фотоотчеты. ТЗ во вложении. Прошу оценить сроки и стоимость? Приложите примеры реализованных проектов (2-3) с подобным программированием.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Добрый день. Есть сайт на Joomla, с новостным блоком, сделанным, как на er . ru На главной странице есть три главных новости, которые меняются при наведении мышки на каждую из ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $100
Есть готовый дизайн интерфейса для определенного раздела сайта, он выполнен на Flash и весь содержится в одном скомпилированном .swf файле. Исходник конечно есть. Требуется изменить дизайн, по предаставленному скриншоту, сделать полный ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт14 лет назад