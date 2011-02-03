Исправить и доработать сайты Джумла в Эксплорере.

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка96 просмотров

Необходимо исправить ошибки верстки. В эксплорере сайт неправильно отражается 3:4 и с другими разрешениями. В другом сайте главная страница в експлорере без подвала и правых полей. А так же русифицировать редактор в джумле.

И исправить цвета и размеры H1, H2, H3, H4.

1) balkonmoskva.ru В эксплорере сайт неправильно отражается 3:4 и с другими разрешениями

2) бухгалтер-частный.рф главная страница в експлорере без подвала и правых полей. А так же русифицировать редактор в джумле.

И исправить цвета и размеры H1, H2, H3, H4.

Joomla
14 лет назад
Julania
Юлия 
44 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

Malgin
36 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$30
2 дня
Отзыв недоступен.
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Заявки фрилансеров

Malgin
36 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад

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