Исправить и доработать сайты Джумла в Эксплорере.

Необходимо исправить ошибки верстки. В эксплорере сайт неправильно отражается 3:4 и с другими разрешениями. В другом сайте главная страница в експлорере без подвала и правых полей. А так же русифицировать редактор в джумле.

И исправить цвета и размеры H1, H2, H3, H4.

1) balkonmoskva.ru В эксплорере сайт неправильно отражается 3:4 и с другими разрешениями

2) бухгалтер-частный.рф главная страница в експлорере без подвала и правых полей. А так же русифицировать редактор в джумле.

И исправить цвета и размеры H1, H2, H3, H4.