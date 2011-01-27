Из функционала , добавление о недвижимости. Продать,купить ,обменять, сдать арендовать. Недвижиость как обычно,квартиры,дома,участки,комнаты и тд. Все стандартно.Поиск ,личный кабинет. Дизайн делается. Есть пример того что нужно, сроки короткие,можно сделать ...
Доработка графиков во Flash AS3.0
Необходимо внести изменения в OpenFlashChart2.
Ищу человека на две недели работы по задаче.
Общее ТЗ будет выслан. Многое в исходном варианте есть, и требует расширения функционала: меню, курсор, обмен данными.
Кратко: добавить курсор мыши крестиком с отображением на шкалах значения осей, примитивные инструменты рисования из мануала (отрезок, прямая, луч, горизонталь, вертикаль), вертикальный-горизонтальный скроллер для выведенных графиков, обновление информации по запросу.
Расчет: наличные, безналичные (СПДФО), электронные с учетом комиссий (Liqpay). Можно задаток, но с аргументацией.
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