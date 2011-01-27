Доработка графиков во Flash AS3.0

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки223 просмотра

Необходимо внести изменения в OpenFlashChart2.

Ищу человека на две недели работы по задаче.

Общее ТЗ будет выслан. Многое в исходном варианте есть, и требует расширения функционала: меню, курсор, обмен данными.

Кратко: добавить курсор мыши крестиком с отображением на шкалах значения осей, примитивные инструменты рисования из мануала (отрезок, прямая, луч, горизонталь, вертикаль), вертикальный-горизонтальный скроллер для выведенных графиков, обновление информации по запросу.

Расчет: наличные, безналичные (СПДФО), электронные с учетом комиссий (Liqpay). Можно задаток, но с аргументацией.

14 лет назад
korvin_tav
45 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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