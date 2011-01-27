Скрипт для сайта

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Закрыт5 заявок191 просмотр

Нужен скрипт для сайта http://www.remont-doma.net/ , который бы рассчитывал строительную смету. Возможно ли такое?

14 лет назад
zuchehko
Виктор 
63 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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