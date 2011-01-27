Дизайн - готовый, нужно только сверстать под Joker Board 3.0, Указывайте сроки и цену, макет доступен по запросу. сразу после завершения проекта потребуется доработка этого скрипта, хочется сотрудничать ...
Написать парсер
Написать программу парсер для Webasyst.
С отключением товаров, с обновлением цены.
Парсер не с ветрины а из csv/xls.
Только люди с опытом.
Указывайте опыт и скайп.
Заявки фрилансеров
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